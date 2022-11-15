Белый дом запросил у конгресса дополнительно почти $40 миллиардов для Украины

Администрация США запросила у конгресса более 37 миллиардов долларов дополнительной экстренной помощи Украине, – сообщает агентство Associated Press.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на опубликованное сайте Белого дома письмо главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг конгрессу, пишет: «К настоящему моменту примерно три четверти средств, ранее предоставленных Конгрессом, были выделены или же мы обязались их выделить. Как ожидается, к концу году будет потрачено еще больше. В связи с этим мы призываем Конгресс предоставить дополнительные ассигнования для обеспечения того, чтобы у Украины были финансирование, оружие и поддержка, необходимые ей для самозащиты, а также того, чтобы уязвимые люди продолжали получать спасающую жизни помощь».

Несмотря на то, что в письме Шаланды Янг запрашиваемая сумма для Укрианы не называетсяф, агентство Reuters, со своей стороны, пишет, что «президент Джо Байден просит конгресс предоставить свыше 37,7 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине».

«Запрос будет утверждать нынешний состав конгресса, где в обеих палатах после недавних выборов имеют большинство у демократов», – отмечает агентство.

Следует отметить, что ранее сегодня, 15 ноября, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США считают приоритетом обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Мы будем продолжать работать с Украиной над тем, как мы можем наилучшим образом поддержать их в вопросах, касающихся ПВО».

«Скоро наступит зима, поэтому мы будем обсуждать и другие аспекты, какую поддержку мы можем оказать в плане их наземных боевых возможностей, их возможностей в холодную погоду, а также в плане того, что мы можем сделать для поддержки их энергетической инфраструктуры», – заявил также представитель минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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