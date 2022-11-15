Эстония собралась защищать каждую «пядь территории НАТО»

МИД Эстонии после сообщений о падении ракет у границ Польши с Украиной вечером во вторник, 15 ноября, заявил, что республика готова защищать «каждую пядь территории» Североатлантического альянса, – сообщают СМИ.

Несмотря на то, что сама Варшава удара российских ракет по своей территории пока не подтверждала, а в Пентагоне призвали «не спекулировать без фактов», в Твиттере МИД Эстонии появилось сообщение: «Последние новости из Польши вызывают наибольшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и союзниками. Эстония готова защищать каждую пядь территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей».

Отметим, что министр обороны другой прибалтийской республики Латвии Артис Пабрикс в публикации в «Твиттере» выразил соболезнование польским «братьям по оружию» и обвинил в падении ракет Россию.

Таллинн, Иван Бабурин

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