Советник Байдена по нацбезопасности переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поздно вечером во вторник, 15 ноября, после сообщений о «падении русских ракет» на Востоке Польше провел переговоры с польским коллегой Яцеком Севером, – сообщают СМИ.

В сообщении администрации США говорится: «Мы видели сообщения из Польши и работаем с польским правительством для сбора дополнительной информации. Вскоре после получения этих сообщений советник по национальной безопасности Джейк Салливан переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши Яцеком Севером. Мы выясним, что случилось, и определимся, какими должны быть дальнейшие шаги».

Ранее Бюро госбезопасности Польши сообщило, что президент республики Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО, чтобы уточнить есть основания для задействования 4-й статьи устава альянса.

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой.

В своем микроблоге в Twitter Столтенберг написал: «Поговорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей. НАТО следит за ситуацией, союзники проводят тесные консультации».

«Важно, чтобы все факты были установлены», – отметил генсек альянса.

Вашингтон, Иван Бабурин

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