СМИ: Послы стран НАТО соберутся на экстренную встречу

По запросу Варшавы послы стран НАТО в среду, 16 ноября, проведут экстренную встречу из-за инцидента «с падением русских ракет» в Польше, – сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, заседание Североатлантического совета на уровне постоянных представителей пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше.
«Встреча пройдет по просьбе Польши на основании 4-й статьи договора альянса», – сообщает Reuters.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Польши Петр Мюллер заявил, что «в связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур».
«Правительство страны обсуждает вопрос, приводить ли в действие статью 4 договора НАТО», – также сообщил представитель польского премьера.
В свою очередь, глава канцелярии президента Польши Павел Шротзаявил, что Анджей Дуда в среду, 16 ноября, созывает заседание Совета национальной безопасности.
В своем микроблоге в Twitter Шрот написал «Президент Анджей Дуда принял решение о созыве завтра Совета национальной безопасности на 12.00».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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