СМИ: Послы стран НАТО соберутся на экстренную встречу

По запросу Варшавы послы стран НАТО в среду, 16 ноября, проведут экстренную встречу из-за инцидента «с падением русских ракет» в Польше, – сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, заседание Североатлантического совета на уровне постоянных представителей пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше.

«Встреча пройдет по просьбе Польши на основании 4-й статьи договора альянса», – сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Польши Петр Мюллер заявил, что «в связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур».

«Правительство страны обсуждает вопрос, приводить ли в действие статью 4 договора НАТО», – также сообщил представитель польского премьера.

В свою очередь, глава канцелярии президента Польши Павел Шротзаявил, что Анджей Дуда в среду, 16 ноября, созывает заседание Совета национальной безопасности.

В своем микроблоге в Twitter Шрот написал «Президент Анджей Дуда принял решение о созыве завтра Совета национальной безопасности на 12.00».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»