В Киеве не согласны с заявлением генсека НАТО о принадлежности Украине ракеты, упавшей в Польше

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду, 16 ноября, заявил, не согласен с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что упавшая накануне на территории Польши ракета принадлежит Украине, – сообщают СМИ.

Глава СНБО, в частности, сказал: «Украина не согласна с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты и просит допустить ее представителей к месту происшествия».

Кроме того, как сообщает ТАСС, Данилов заявил, что «ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод, что речь идет о ракете украинской системы ПВО».

Отметим, что генсек НАТО Столтенберг на брифинге в среду, 16 ноября, заявил журналистам, ракета, убившая двух поляков, является украинской и была выпущена с территории Украины.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию. Но давайте будем честными – это не вина Украины».

«Расследование этого инцидента продолжается, и нам нужно дождаться его результатов. Но у нас нет никаких указаний на то, что это было результатом преднамеренной атаки. И у нас нет никаких признаков того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО. Наш предварительный анализ предполагает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атаки российских крылатых ракет. Мы согласны с тем, что основная ответственность здесь лежит на России. Наши союзники единодушны в отношении нашего подхода. Нет необходимости применять статью 4 НАТО», – заявил также генсек НАТО.

В свою очередь, американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз заявил изданию Business Insider, что руководство Украины намерено использовать инцидент с ракетой и потребовать у западных стран новые партии оружия.

Майлз зачвил изданию, что независимо от причин падения ракет в Польше для президента Украины Владимира Зеленского инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.

«Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине. Для украинцев это стало пропагандистским подарком», – сказал американский эксперт в интервью Business Insider.

Киев, Иван Бабурин

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