МИД РФ: Публичная реакция некоторых стран НАТО на инцидент с украинской ракетой – возмутительна

Министерство иностранных РФ в среду, 16 ноября, назвало публичную реакцию ряда стран НАТО на ракетный инцидент возмутительной, – заявил в среду МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию».

Также в российском МИДе заявили, что Киев использует любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки.

«Обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину», – говорится в заявлении министерстве иностранных дел России.

Москва, Иван Бабурин

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