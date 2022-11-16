Си Цзиньпин указал премьеру Канады на недопустимость «слива» прессе содержания переговоров

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в кулуарах саммита Большой двадцатки на острове Бали в среду, 16 ноября, отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за разглашение подробностей деталей переговоров, – сообщают СМИ со ссылкой на видео, распространенном журналисткой CTV National News Энни Бержерон-Оливер

На видео глава КНР, обращаясь к Трюдо, говорит: «Все, что мы обсуждали, утекло в газету, это недопустимо. Мы так дела не делаем. Если речь об откровенности, то надо уважать друг друга».

«Мы продолжим свободный, открытый и откровенный диалог», – обращается к Си Цзиньпину канадский премьер, на что председатель КНР отвечает: «Условия для этого начала создайте».

Денпасар, Иван Бабурин

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