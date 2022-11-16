Посол Польши в России вызван в МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 ноября, заявила, что в связи с «ракетным инцидентом» в МИД РФ вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Польский посол вызван в МИД России».

Напомним, что в ночь на 16 ноября посол России в Польше Сергей Андреев был вызван МИД республики, где он получил ноту из-за «инцидента с ракетой», в которой, по словам дипломата, содержится требование «представить незамедлительные разъяснения» в связи с падением на Востоке страны украинской ракеты ПВО.

Москва, Иван Бабурин

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