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NewDayNews.ru

Среда, 16 ноября 2022, 20:33 мск

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Греческие коммунисты призвали закрыть «базы смерти» НАТО в стране

Фото: Pixabay

Компартия Греции (КПГ) в среду, 16 ноября, выпустила заявление, в котором призвала перестать плацдармом для войны и закрыть базы смерти, – сообщают СМИ.

В заявлении греческих коммунистов, в частности, звучит призыв: «Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом для войны и возможной целью возмездия!»

«Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических планах», – говорится в заявлении Коммунистической парии Греции.

Афины, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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