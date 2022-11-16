Греческие коммунисты призвали закрыть «базы смерти» НАТО в стране

Компартия Греции (КПГ) в среду, 16 ноября, выпустила заявление, в котором призвала перестать плацдармом для войны и закрыть базы смерти, – сообщают СМИ.

В заявлении греческих коммунистов, в частности, звучит призыв: «Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом для войны и возможной целью возмездия!»

«Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических планах», – говорится в заявлении Коммунистической парии Греции.

Афины, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»