Белый дом возложил ответственность на Россию на «ракетный инцидент» в Польше

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон в среду, 16 ноября, заявила, что вне зависимости от итогов расследования, в конечном счете, за инцидент с ракетой в Польше ответственность несет России.

В заявлении Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома, в том числе говорится: «Какими бы ни были окончательные выводы (расследования инцидента,– прим. ред.) ясно, что стороной, в конечном счете, ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет полное право защищать себя. США не видели информации, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета».

При этом, в том же заявлении Белого дома говорится: «Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что этот взрыв, скорее всего, был результатом украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше».

Вашингтон, Иван Бабурин

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