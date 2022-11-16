Захарова прокомментировала заявление Белого дома о виновности России в «ракетном инциденте» в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 ноября, комментируя заявление Вашингтона о виновности Москвы в инциденте с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от итогов расследования, заявила, что правительству США плевать на результаты расследования.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Теперь американцы наконец поймут, почему убийца Президента Кеннеди до сих пор не найден, почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года, почему политики и связанные с ними чиновники в Америке всегда выходят сухими из самых мокрых дел, почему не раскрыты тысячи громких дел – правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам».

Ранее сегодня официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что «Соединенные Штаты возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования».

Москва, Иван Бабурин

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