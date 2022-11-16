Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 16 ноября, задался вопросом, а какова была дана оценка попаданию украинской ракеты по Капитолию в Вашингтоне.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше. Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?»

Москва, Иван Бабурин

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