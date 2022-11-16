Кадыров в ответ СБУ на объявление его в розыск: Сам за вами приду

Глава Чеченской республики Рамзван Кадыров в среду, 16 ноября, в ответ на объявление его в розыск Службой безопасности Украины, заявил, что сам к ним (СБУ) придет.

На видео, опубликованном в собственном Telegram-канале, Кадыров говорит: «Меня подавать в розыск не надо, я сам к вам приду. Я уже заявлял и повторюсь: назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине, и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой».

«Методы украинского розыска рассчитаны на интернет-поиск. Моя разведка докладывает, что в СБУ реально никаких оперативных мероприятий по установлению моего местонахождения не ведет и не собирается вести. Делать это СБУ не могут, так как электричество регулярно отключается и работать в данных условиях очень затруднительно. К тому же мешают сирены воздушной тревоги», – сказал в видеоролике глава Чечни

Грозный, Иван Бабурин

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