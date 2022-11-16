Сенаторы Франции призвали правительство ввести санкции против Азербайджана

Сенат Франции в среду,16 ноября, принял резолюцию с предложением введения санкций против Азербайджана. «За» резолюцию проголосовали 295 сенаторов, «против» – один, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу верхней палаты французского парламента.

Пресс-служба Сената сообщила, что авторы резолюции предложили рассмотреть возможность конфискации имущества высшего руководства Азербайджана и введения эмбарго на поставки газа и нефти, а также потребовать от руководства республики «немедленно освободить оккупированные территории Армении».

Депутаты верхней палаты французского парламента также призвали правительство обсудить вопрос создания в Нагорном Карабахе гуманитарного офиса, а также оказание Армении всяческого содействия, в частности, в области обороны, в связи с чем предложили разместить в регионе международные силы

Следует отметить, что резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер и не имеют обязательной правовой силы.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»