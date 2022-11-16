Небензя: Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 16 ноября, заявил, что заявление Варшавы и Украины после инцидента с ракетой в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно».

«Владимир Зеленский, обвиняя Россию, не мог не знать, что на территорию Польши залетели выпущенные Украиной ракеты. Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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