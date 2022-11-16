Пентагон: Китайцам не стать первыми в мире в военной сфере даже за 15 лет

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на брифинге в среду, 16 ноября, заявил, что хоть и Китай сейчас представляет для Соединенных Штатов самый большой геополитический вызов, но ему не удастся стать первым в военной сфере «даже за 15 лет», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский генерал сказал: «У Китая есть потенциал стать значительным вызовом для США, и они, по сути, ввиду их демографии, технологий, экономики и других вещей, уже являются самым большим геополитическим вызовом для США. Но мы не позволим Китаю забрать у нас первое место в сфере обороны. Китайцам не удастся этого сделать ни через пять, ни через 10, ни через 15 лет».

«США в военном плане в настоящее время, без сомнений, несмотря на любую критику, являются самой смертоносной военной машиной на Земле. Армия США – номер один, и мы намерены оставаться «номером один». Китай, конечно, активно развивается в военной сфере, в частности в космосе и в киберпространстве. Однако, Китай не сможет создать армию лучше, чем у США, хотя они будут пытаться это сделать», – подчеркнул Марк Милли.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»