Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 16 ноября, напомнил, что у украинских сил ПВО «устойчивая дурная слава», с чем, в том числе связаны их в систематических попаданиях по жилым домам на своей территории, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум, с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет. Тогда жертвами трагедии стали 78 человек на борту воздушного судна, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск».

«На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах. Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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