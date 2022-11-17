Россия не выдаст приговоренных в Гааге к пожизненному сроку сограждан

Заочно приговоренные к пожизненному заключению по делу о сбитом малазийском Boeing-777 под Донецком россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский выданы не будут, – сообщает Интерфакс.

Источник агентства в правоохранительных органах, в частности, сказал: «Конституция России устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы».

«Российская сторона считает необоснованным вердикт суда, поскольку предварительное расследование проводилось однобоко и тенденциозно. Все доводы российской стороны были безосновательно отвергнуты», – отметил собеседник Интерфакса.

Ранее сегодня окружной суд Гааги признал виновными и приговорил к пожизненному заключению по делу о крушении лайнера Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Кроме того, голландский суд приговорил трех осужденных к выплате 16 млн. евро компенсаций семьям погибших.

Еще один фигурант дела, россиянин Олег Пулатов, был оправдан, суд счел недоказанной его причастность к крушению Боинга.

Москва, Иван Бабурин

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