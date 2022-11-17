МИД РФ обвинил суд в Гааге в политическом заказе

Министерство иностранных дел РФ в четверг, 17 ноября, заявило, что в основе решения Окружного суда Гааги о катастрофе рейса MH17 лежит политический заказ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии».

«Суду была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами», – заявили в российском МИДе.

Что касается приговора в министерстве отметили, что «при вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – службы безопасности Украины, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений».

«Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», – сожалением отметили в российском МИИДе

Ранее сегодня в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, в котором утверждается, что авиалайнер был сбит на Донбассе с поля под Первомайским из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Москва, Иван Бабурин

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