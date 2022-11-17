ФСБ утвердила перечень сведений, способных нанести вред безопасности государству

Приказ ФСБ об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при передаче их иностранным спецслужбам могут нанести вред безопасности РФ, опубликован в четверг, 17 ноября, на официальном портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В перечень сведений, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, в частности, вошли данные об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, согласно приказу ФСБ, в перечень сведении, запрещенных к передаче вошли: «данные о действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении, перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения, численности подразделений вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ президента РФ; сведения об оперативном оборудовании территории России в целях обороны».

«Сведения о прохождении гражданами РФ военной службы; о строительстве и развитии войск, воинских формирований и органов; о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов; о местах хранения оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов; о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, воинских формирований и органов; о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах», – также запрещено передавать иностранным спецслужбам.

Кроме того, приказом ФСБ запрещено передавать персональные данные военнослужащих и членов их семей, а также сведения об «адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских учреждениях, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о контактах и переписке с использованием средств связи, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе; о средствах и сетях связи, используемых в войсках, воинских формированиях и органах, в том числе данные о номерах служебных телефонов, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе».

Москва, Иван Бабурин

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