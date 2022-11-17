Британский премьер заявил о невозможности исключения России из G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в Палате общин в четверг, 17 ноября, заявил, что Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» (G20), – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте парламента Соединенного королевства.

В ходе своего выступления Сунак сказал: «G20 – это широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса, в связи с чем Россию невозможно исключить таким же способом, как это было сделано с исключением ее из G8».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце октября призывал исключить Россию из числа стран-участниц G20. А вчера, 16 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент принял постановление с призывом к мировому сообществу исключить Россию из Большой двадцатки.

Лондон, Иван Бабурин

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