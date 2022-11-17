Пелоси отказалась от поста спикера в палате представителей и лидера демократов в нижней палате Конгресса США

Американский политик Нэнси Пелоси во время выступления в Конгрессе в четверг, 17 ноября, заявила, что покидает посты спикера Палаты представителей и лидера демократов в нижней палате Конгресса после утраты демпартией большинства во время промежуточных выборов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пелоси сказала: «С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса. Для меня пришел час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю. Я буду работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса. Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско».

«Всем спасибо. Да благословит Бог вас и ваши семьи, наших ветеранов и Соединенные Штаты Америки. Всем большое спасибо!», – закончила свое выступление третий по статусу американский политик.

Вашингтон, Иван Бабурин

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