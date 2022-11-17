Кириенко: Участие в СВО – высшая форма служения государству

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде в четверг,17 ноября, заявил, что военнослужащие, участвующие в специальной военной операции демонстрируют высшую форму служения государству, – сообщают СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Росмолодежи.

В ходе своего выступления Кириенко сказал: «Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои. Такой же пример служения и подвига подают работники оборонных предприятий, выпуская необходимую для российской армии продукцию».

Нижний Новгород, Иван Бабурин

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