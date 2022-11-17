США не собираются менять расстановку сил в Польше из-за «ракетного инцидента»

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг,17 ноября, заявила, что США не намерены каким-либо образом менять расстановку американских сил и средств в Польше из-за падения ракеты, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Сабрина Сингх сказала: «Как вы знаете, министр обороны ранее на этой неделе говорил со своим польским коллегой. Министр также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по Украине, что мы предложили оказать поддержку Польше в проведении данного расследования. Но в плане расстановки и перемещения сил в Польше и тому подобного – ничего не изменилось»

Отметим, что ранее сегодня телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщил, что чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не била ракетами по Польше.

В сообщении телеканала говорится: «По мере того, как поступало больше разведданных, американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета, похоже, была запущена Украиной. Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»