В Анкаре заявили, что «тюркский мир не склонится перед угрозами США и ЕС»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в четверг, 17 ноября, заявил, что тюркский мир не будет склоняться перед угрозами со стороны США и ЕС, – сообщает газета Yeni Safak.

Критикуя Евросоюз в связи с резкой реакцией Брюсселя на придание непризнанной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) статуса страны-наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ), Чавушоглу сказал: «Мы видели, что США, и в особенности ЕС, оказывают давление на членов ОТГ. Мы видели, как они угрожали. Они оказывали очень серьезное давление, передавали ноты и писали письма в каждую страну. Но они не должны забывать, что существует тюркский мир, который не склоняется перед подобными угрозами, откуда бы они не исходили, будь то ЕС или США».

«В мире начался «турецкий век» и «тюркская весна», и включение Турецкой республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств является еще одним «свежим ростком» в общем большом процессе», – заявил глава турецкой дипломатии.

Напомним, в Самарканде 11 ноября состоялся саммит ОТГ, на котором ТРСК получила статус страны-наблюдателя, что стало причиной критики со стороны ЕС и США.

Анкара, Иван Бабурин

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