Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на акции «Скажем санкциям нет!», в четверг, 17 ноября, заявил, что главы стран-членов ЕС, выступающие за санкции против России, должны уйти в отставку, поскольку нанесли серьезный ущерб экономике Европы, – сообщает венгерский портал Beol.

В ходе своего выступления Сийярто сказал: «Лидеры (стран ЕС,– прим.ред.), которые поддержали санкции, должны выйти вперед и сказать, что именно из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и они должны уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе путем введения санкций».

«В Брюсселе отрицают полный провал антироссийских санкций, рассчитывая на то, что ограничения помогут скорейшему окончанию конфликта на Украине. Евросоюз хочет новых санкций против России только для того, чтобы оправдать свои собственные ошибочные решения, которые наносят ущерб европейской экономике», – заявил венгерский министр иностранных дел.

Будапешт, Иван Бабурин

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