В МАГАТЭ призвали Россию немедленно прекратить все действия «против/на ядерных объектах Украины»

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четверг, 17 ноября, принял в резолюцию, проект которой был внесен Канадой и Финляндией, и которая призывает Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах, – сообщает Reuters.

Агентство пишет, что в резолюции, принятой советом МАГАТЭ, говорится, что организация «выражает серьезную озабоченность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам совета немедленно прекратить все действия «против»/«на» ядерных объектах Украины, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно».

«В резолюции выражается озабоченность давлением на украинский обслуживающий персонал Запорожской атомной электростанции, а также неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории», – пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на дипломатов, принимавших участие в голосовании, сообщает, что из 35 стран, которые входят в совет МАГАТЭ, 24 проголосовали «за» принятие резолюции, Россия и Китай – «против», Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия – «воздержались». Еще две страны не принимали участие в голосовании.

Вена, Иван Бабурин

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