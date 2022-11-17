российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:23 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В МАГАТЭ призвали Россию немедленно прекратить все действия «против/на ядерных объектах Украины»

Фото: сайт Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четверг, 17 ноября, принял в резолюцию, проект которой был внесен Канадой и Финляндией, и которая призывает Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах, – сообщает Reuters.

Агентство пишет, что в резолюции, принятой советом МАГАТЭ, говорится, что организация «выражает серьезную озабоченность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам совета немедленно прекратить все действия «против»/«на» ядерных объектах Украины, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно».

«В резолюции выражается озабоченность давлением на украинский обслуживающий персонал Запорожской атомной электростанции, а также неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории», – пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на дипломатов, принимавших участие в голосовании, сообщает, что из 35 стран, которые входят в совет МАГАТЭ, 24 проголосовали «за» принятие резолюции, Россия и Китай – «против», Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия – «воздержались». Еще две страны не принимали участие в голосовании.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,