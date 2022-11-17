В министерстве иностранных дел России в четверг, 17, ноября, заявили, что страны, в которых проживает большая часть человечества, не поддержали резолюцию Совета МАГАТЭ, призывающую немедленно прекратить все действия «против»/«на» ядерных объектах Украины.

В сообщении на сайте российского МИДа говорится: «На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, ФЯБ и гарантий на Украине. Это еще один шаг к политизации работы МАГАТЭ».

«Отрадно то, что страны, в которых проживает большая часть человечества, отказали этому проекту в поддержке. Против проголосовали Россия и Китай. Воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании», – отметили на Смоленской площади.

Москва, Иван Бабурин

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