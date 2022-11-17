Республиканцы в палате представителей США призвали провести проверку всех средств, направляемых на Украину

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин в четверг, 17 ноября, заявила, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите всех выделяемых средств на помощь Украине, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что республиканка Марджори Грин и десять ее однопартийцев в палате представителей требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, включая военную, гражданскую и финансовую помощь, предварительно отправлялись на согласование.



В своем микроблоге в Twitter Грин написала: «Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину».

Как отмечает РИА Новости, Марджори Тейлор Грин известна, как автор резолюций по вынесению импичмента президенту США Джо Байдену.

Вашингтон, Иван Бабурин

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