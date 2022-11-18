российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:23 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Китае обвинили США в занятиях некромантией и превращении НАТО в зомби

Фото: www.nato.int

Соединенные Штаты сделали из НАТО «безмозглого зомби». Манипуляции Вашингтона в вопросе расширения Североатлантического альянса на восток стали причиной украинского кризиса. Об этом пишет китайское издание China Daily.

По мнению авторов статьи, НАТО как пережиток холодной войны давно должна быть похоронена. Однако администрация президента США Джо Байдена преуспела в некромантии.

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», – говорится в публикации.

В результате расширение НАТО на восток стало причиной конфликта на Украине, поскольку альянс полностью игнорировал законные опасения России в отношении безопасности, планомерно загоняя страну в угол.

«После начала украинского кризиса другие страны НАТО, не теряя времени, присоединились к Соединенным Штатам в раздувании пламени конфликта: они накачивали Киев оружием и деньгами, превращая спецоперацию в опосредованную войну с собой», – отмечается в статье.

Более того, теперь у «зомби» появилась новая цель: члены альянса, неудовлетворенные тем хаосом, который они создали в Европе, обратили свои взоры на Юго-Восточную Азию. «Суть американской Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы возродить в регионе практику холодной войны, то есть блоковое противостояние, и игру с нулевой суммой. С помощью раздутой и жаждущей сражений НАТО Штаты хотят навязать АТР свою волю», – резюмирует China Daily.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Tesla отзовет 30 тысяч машин с неисправными подушками безопасности / «Законов больше нет»: США попытаются за счет России компенсировать потери от коллапса киевского режима / Диалог Москвы с Вашингтоном по Украине невозможен, – замглавы МИД России / Пентагон провалил аудит, оставив без учета 60% активов / Володин объявил о начале конца НАТО / Полиция задержала мужчину с мечом в здании New York Times / В США признали «опосредованную войну» с Россией / В Швейцарии задержали украинского киберпреступника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Китай, США,