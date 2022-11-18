В Китае обвинили США в занятиях некромантией и превращении НАТО в зомби

Соединенные Штаты сделали из НАТО «безмозглого зомби». Манипуляции Вашингтона в вопросе расширения Североатлантического альянса на восток стали причиной украинского кризиса. Об этом пишет китайское издание China Daily.

По мнению авторов статьи, НАТО как пережиток холодной войны давно должна быть похоронена. Однако администрация президента США Джо Байдена преуспела в некромантии.

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», – говорится в публикации.

В результате расширение НАТО на восток стало причиной конфликта на Украине, поскольку альянс полностью игнорировал законные опасения России в отношении безопасности, планомерно загоняя страну в угол.

«После начала украинского кризиса другие страны НАТО, не теряя времени, присоединились к Соединенным Штатам в раздувании пламени конфликта: они накачивали Киев оружием и деньгами, превращая спецоперацию в опосредованную войну с собой», – отмечается в статье.

Более того, теперь у «зомби» появилась новая цель: члены альянса, неудовлетворенные тем хаосом, который они создали в Европе, обратили свои взоры на Юго-Восточную Азию. «Суть американской Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы возродить в регионе практику холодной войны, то есть блоковое противостояние, и игру с нулевой суммой. С помощью раздутой и жаждущей сражений НАТО Штаты хотят навязать АТР свою волю», – резюмирует China Daily.

Пекин, Зоя Осколкова

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