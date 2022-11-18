Минобороны РФ: Видео массовой расправы над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность режима во главе с Зеленским

Минобороны России в пятницу, 18 ноября, сделало заявление по расправе украинских солдат над пленными российскими военными.



В заявлении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства говорится: «Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».



«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных. При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», – заявили в минобороны РФ.



В сообщения российского министерства обороны также говорится: «Зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями».

«Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», – резюмировали в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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