Иран запретил импорт французских автомобилей

Официальный представитель министерства торговли, промышленности и шахт Ирана в пятницу, 18 ноября, заявил, что правительство страны вводит запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в ответ на санкции со стороны Парижа, – агентство Fars.

Представитель иранского правительства, в частности, сказал: «Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства».

«Власти исламской республики Иран не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность посредством санкций», – заявил также пресс-секретарь министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

Тегеран, Иван Бабурин

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