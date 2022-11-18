В ООН заявили, что изучают видеозапись с расправой украинцев над российскими военнопленными

Сотрудница пресс-службы Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл в пятницу, 18 ноября, заявила, что Управление имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, – сообщает РИА Новости.

Элизабет Тросселл, в частности, сказала агентству: «Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их».

Ранее сегодня, минобороны России сделало заявление по расправе украинских солдат над пленными российскими военными, в котором говорится, что «зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями».

Женева, Иван Бабурин

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