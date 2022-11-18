Эстония ужесточила проверку на границе украинцев и россиян

Эстония усилила проверки до 20 ноября, следующих транзитом в Латвию и Финляндию украинцев и россиян. Цель проверок – посчитать украинских беженцев и россиян в Эстонии, – сообщается на сайте Schengenvisainfo.

В сообщении на сайте, в том числе, говорится: «Помимо того, что происходит на границе EE-VF (Эстония, – прим. ред.), мы также будем более тщательно проверять граждан Украины и Российской Федерации, выезжающих из Эстонии в Латвию или Финляндию. Для этого мы задействовали дополнительные ресурсы сотрудников полиции и пограничников».

В полиции и пограничной службе Эстонии также сообщили, что власти республики распорядились проверять все автобусы и микроавтобусы, выезжающие из страны.

«Сравниваются данные о пассажирах судов и используют систему автоматического распознавания номерных знаков для проверки машин с украинскими и российскими номерами», – заявили правоохранители республики.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил: «У нас на территорию Эстонии въехало более 100 000 граждан Украины, и нам крайне важно четко знать, где находятся люди, что пограничный контроль необходимо восстановить, чтобы иметь четкое представление о количестве иностранцев, находящихся в стране, а также о количестве уезжающих».

Таллинн, Иван Бабурин

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