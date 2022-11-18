Венгрия отказалась поддержать план ЕС по финансовой поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште в пятницу, 18 ноября, заявил, что не поддержит план Евросоюза по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине, – сообщают СМИ.

Во время выступления Орбан сказал, что поддерживает украинский народ, но «не хочет ставить украинские интересы выше интересов своей страны», а также, что «сумму помощи стоит распределить справедливо и пропорционально между странами-членами ЕС».

«Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд. форинтов (около 14 млн. евро, – прим. ред.) из бюджета, выделение такой суммы не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии», – завил венгерский премьер.

Напомним, что на прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить в следующем году 18 млрд евро Украине в виде равномерно распределенных во времени траншах.

Будапешт, Иван Бабурин

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