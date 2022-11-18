МИД РФ о массовом расстреле российских пленных украинскими неонацистами: От возмездия никто не уйдет!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 18 ноября, призвала международные организации осудить расстрел военнослужащими Украины российских пленных, а также заявила, что от возмездия не уйдет никто.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершённое украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет!»

Представитель российского МИДа в своем телеграм-канале также написала: «В социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых украинские военнослужащие безжалостно расстреливают российских военнопленных».

«Этот шокирующий видеоряд является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., и международных правозащитных норм, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим. На регулярно распространяемых самими же боевиками ВСУ роликах были запечатлены совершенные ими убийства, пытки, издевательства, избиения и т.п.», заявила российский дипломат.



Крое того, Захарова назвала страны Запада, поддерживающие Украину соучастниками преступлений киевского режима.

«Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев. Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты».



«Причём речь идет не только о бойцах «Азова»* и других радикальных организаций, а о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы своих командиров. Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение её принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима», – отметила российский дипломат.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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