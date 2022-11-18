Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Москвой

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 18 ноября, заявил, что в США никто не подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление Пентагона о том, что зимой «может появиться окно для политического урегулирования, Кирби сказал: «Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии – это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы Путин просто вывел свои войска. Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в США не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров. США не будут вести дискуссии с российской стороной относительно завершения войны на Украине без присутствия Украины на переговорах и не ведут их».

«Помощи Украине будет больше. Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования», – заявил также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбеза Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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