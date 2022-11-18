Список иноагентов пополнился музыкантом Noize MC*, журналистами Шихман*, Колезевым* и другими

Министерство юстиции РФ в пятницу, 18 ноября, внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также СМИ-иноагентов музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC), журналистов Ирину Шихман*, Дмитрия Колезева* и еще ряд человек.

На сайте ведомства сообщается, что в реестр физлиц-иноагентов внесены: основатель «Диссернета» Андрей Заякин* (15 ноября был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), блогер Михаил Светов*, политик Вячеслав Мальцев*, журналист Руслан Карпук* и Олимпиада Усанова*. В обосновании их включения в список иноагентов указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

В реестр СМИ-иноагентов минюст РФ включил журналистов Ирека Биккинина* и Дмитрия Колезева*.

Ирек Биккинин* – главный редактор «Татарской газеты», член Союза журналистов РФ. Дмитрий Колезев* являлся руководителем интернет-издания It's My City о жизни в Екатеринбурге и главным редактором издания Republic*.

Ранее сообщалось, что главред Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом и заблокировано) Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.

*Организация признана в России иностранным агентом

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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