Медведев пообещал «украинским ублюдкам чистую кару»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 18 ноября заявил, что украинских ублюдков, расстрелявших российских пленных, ждет «чистая кара» – смертная казнь.

В своем телеграм-канале Мдеведев написал: «Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой. И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20)».



«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», – заявил в заключение зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»