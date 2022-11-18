США собрались экономически лидировать в мире «на многие годы вперед»

Президент США Джо Байден во время выступления на встрече с представителями американской администрации в пятницу, 18 ноября, заявил, что Соединенные Штаты готовы на годы вперед лидировать в глобальной экономике, – сообщают СМИ.

Как передает пресс-служба Белого дома, в ходе своего выступления Байден сказал: «Для меня, как и для большинства людей на прошедших встречах, стало ясно, что Соединенные Штаты находятся в лучшей позиции, чем любая нация в мире, чтобы лидировать в мировой экономике на многие годы вперед. Другие страны также уверены в экономике Америки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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