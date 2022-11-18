Три корабля НАТО зашли в порт Таллинна

Эстонские Сил обороны в пятницу, 18 ноября, сообщили, что в порту Таллинна для отдыха перед учениями пришвартовались три военных корабля НАТО, – передают местные СМИ.

В сообщении пресс-службы Сил обороны Эстонии говорится: «В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО – голландский флагман фрегат группы Tromp, датский фрегат Esbern Snare и норвежский танкер-заправщик Maud».

«Стоянка позволит экипажам кораблей передохнуть до следующей недели перед участием в международных военно-морских учениях «Ледяные ветры 22», которые пройдут в Финляндии», – сообщили эстонские военные.

Таллинн, Иван Бабурин

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