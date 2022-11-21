Мэр Читы подал в отставку ради участия в СВО

Мэр Читы Александр Сапожников покинул кресло градоначальника и решил отправиться в зону проведения спецоперации.

«Принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сапожников поблагодарил руководство области и жителей Читы за то, что помогают улучшать город. Он напомнил, что «всем ещё предстоит много и хорошо трудиться», чтобы сделать город и всю страну лучше.

Первый заммэра Андрей Гренишин назначен исполняющим обязанности главы администрации города, сообщает РИА Новости.

Чита, Наталья Рязанова

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