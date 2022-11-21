Путин: Селекционно-генетический резерв в животноводстве и птицеводстве – это вопрос продовольственного суверенитета страны

Президент России Владимир Путин во время видеосовещания по случаю запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области в понедельник, 21 ноября заявил о важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов, а они всем сегодня очень хорошо известны, – эти задачи становятся еще более актуальными».

«Принятые нами ранее решения по поддержке АПК, отраслевой науки, сработали. Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела без всякого преувеличения авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», – отметил на совещании Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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