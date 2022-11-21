Анкара обвинила своих западных союзников в попытке дестабилизации Турции

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник, 21 ноября, заявил, что западные союзники Анкары своей поддержкой террористов пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Алтун написал: «Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке (курдских организаций, – прим.ред.). Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок. Стратегические аргументы союзников – это фарс. Таким образом не борются с терроризмом. Вы не можете бороться с террористами руками других террористов. Это вы можете делать только силами альянса стран, которые привержены борьбе с терроризмом».

Анкара, Иван Бабурин

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