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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 21 ноября 2022, 23:41 мск

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Блок НАТО отказался устанавливать «бесполетную зону» над Украиной

Йенс Столтенберг Фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в понедельник 21 ноября, в очередной раз заявил, что Альянс не намерен устанавливать «бесполетную зону» над Украиной, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Вопрос о бесполетной зоне поднимался с самого начала. Я считаю, что для Альянса важно не стать стороной конфликта. Если мы начнем размещать силы в Украине, мы станем стороной конфликта. Но Альянс нацелен помочь Украине защищать ее воздушное пространство самостоятельно. И это то, что союзники сделали, предоставляя системы противовоздушной обороны Украине и боеприпасы к ним».

Ранее сегодня генсек НАТО заявил, что страны Североатлантического альянса должны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего для Украины.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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