Израильская разведка обвинила Иран в планировании удара по Чемпионату мира по футболу

Глава израильской службы военной разведки ЦАХАЛа (АМАН) генерал-майор Аарон Халива на конференции, проводимой Институтом исследований национальной безопасности (INSS) в понедельник, 21 ноября, заявил, что у Ирана были планы удара по Чемпионату мира по футболу в столице Катара, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

В ходе своего выступления Халива сказал: «Тегеран думал о том, чтобы нанести удар по Чемпионату мира по футболу в Дохе, но его от этого удерживает возможная реакция Катара».

«По мере усиления давления на Тегеран, его реакция на различные события становится все более агрессивной. Я не уверен, что в мире хорошо понимают мощь, которой обладает Иран на глобальном уровне. Но, если в Лондоне готовятся к возможному удару Ирана, они знают, о чем говорят. США готовятся к иранскому террору. Иран пытается вмешиваться во все события. В ближайшее время следует ожидать более агрессивных действий Ирана в регионе и в мире», – заявил глава израильской службы военной разведки ЦАХАЛа (АМАН).

Тель-Авив, Иван Бабурин

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