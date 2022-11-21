Захарова: Западные партнеры Зеленского являются соучастниками провокаций против ЗАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захаровой в связи с текущей ситуацией вокруг Запорожской АЭС в понедельник, 21 ноября, заявила что «западные партнеры Зеленского» являются соучастниками его провокаций против Запорожской АЭС.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа говорится: «Киевский режим продолжает «игры с огнём», осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой её критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей».



Кроме того, российский дипломат отметила, что «особый цинизм безответственным действиям Киева придаёт то, что они последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ… Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали своё двуличие, дали карт-бланш режиму Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. Фактически они являются соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания».

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», – заявила представитель МИД России



Мария Захарова напомнила, что «атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в т.ч. площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа».

Москва, Иван Бабурин

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