ООН не знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в понедельник, 21 ноября, заявил, что Организация не располагает возможностями для определения ответственных за артиллеристские обстрелы в районе Запорожской АЭС, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Хак сказал: «У нас нет возможности определить, кто обстреливает. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились. ООН разделяет озабоченность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и присоединяется к нему в призыве ко всем сторонам прекратить огонь вокруг станции».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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