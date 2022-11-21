Германия готовится перебросить в Польшу американские ЗРК Patriot

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия перебросит в Польшу зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, – сообщает в понедельник, 21 ноября, немецкое издание Stern.
Как сообщает издание, Ламбрехт в телефонном разговоре с министром обороны Польши сказала: «Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter».
В свою очередь Блащак заявил: «Пока неясно, какие именно версии ЗРК Patriot Германия планирует перебросить в Польшу, в каком количестве и когда. Варшава ждет подробностей от Берлина».
Как отмечает Stern, теперь эксперты будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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