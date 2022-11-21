Португальский премьер заявил о невозможности приема Украины в ЕС

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal в понедельник, 21 ноября, заявил, что Евросоюз находится в условиях, когда его расширение за счет новых членов, в том числе Украины -невозможно.

Как сообщает CNN Portugal, в ходе своего выступления Кошта сказал: «Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения Евросоюза, и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду особенно в странах Западных Балкан. Так вот, у ЕС есть очень четкие критерии для приема новых стран – членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав. Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает».

«Эффект рикошета» от невыполнения подобных обещаний может стать для ЕС огромной драмой в краткосрочной перспективе. С другой стороны, если эти обещания не были простым выражением сочувствия, Евросоюзу необходимо провести глубокую внутреннюю реформу, если он не хочет взорваться под давлением новых присоединений», – отметил премьер-министр Португалии.

Напомним, в июне текущего года Антониу Кошта заявлял, что прием Украины в ЕС может привести к распаду Евросоюза.

Лиссабон, Иван Бабурин

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